Nuova scuola in... tribunale. E’ stato risolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’

Sul progetto e i lavori della nuova scuola primaria per le nuove aule delle elementari l’Amministrazione comunale di San Gimignano senza tanti complimenti ha risolto e sciolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’ che doveva consegnare le nuove aule e preso la strada della via legale. Lo conferma in una nota la Giunta comunale: "Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e contestuale costituzione in giudizio a difesa del Comune nel contenzioso aperto dal Consorzio Simplex, soggetto incaricato della realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo, finanziata nell’ambito del Pnrr". Decisione che si è "resa necessaria a fronte di gravi inadempienze riscontrate: ritardi ingiustificati e accumulo di molti giorni rispetto al programma lavori, difficoltà nel subentro dei subappalti con conseguenti interruzioni delle attività, arbitrarie sospensioni delle lavorazioni nonostante i ritardi già accumulati, reiterata violazione di obbligazioni contrattuali fondamentali". E, come se non bastasse a tutto questo, "si aggiunge il mancato ordine del legno necessario per la costruzione, previsto per luglio e mai effettuato". E dicono ancora "porteremo le nostre solide ragioni in Tribunale, segnaleremo il comportamento del Consorzio all’Anac e chiederemo i danni per i ritardi e le inadempienze subite dalla comunità. Non stiamo fermi: dobbiamo mandare avanti i lavori pur nelle difficoltà e con tempistiche estremamente ridotte". Nei giorni scorsi infatti la stessa Amministrazione fanno sapere ha incontrato a Roma l’Unità di Missione del Pnrr del Ministero dell’Istruzione, condividendo le possibili soluzioni. Una volta risolto il contratto in essere, il Comune procederà a interpellare progressivamente le imprese collocate nella graduatoria della gara d’appalto del 2023, con l’obiettivo di individuare rapidamente un nuovo soggetto esecutore. "La costruzione della nuova scuola primaria – afferma sostenuta la Giunta – resta una priorità: garantire sicurezza ed efficienza agli edifici scolastici, offrire spazi migliori e più funzionali agli studenti, realizzare un auditorium e riqualificare le aree esterne. Un progetto che la città attende e che l’Amministrazione conferma di voler portare avanti senza esitazioni".

Romano Francardelli