Nuova scuola in... tribunale. E’ stato risolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’

Siena
CronacaNuova scuola in... tribunale. E’ stato risolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’
21 set 2025
ROMANO FRANCARDELLI
Cronaca
La Giunta comunale: "Decisione necessaria a fronte di gravi inadempienze ritardi ingiustificati e accumulo di molti giorni rispetto al programma lavori" .

L’Amministrazione comunale di San Gimignano senza tanti complimenti ha risolto e sciolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’

Sul progetto e i lavori della nuova scuola primaria per le nuove aule delle elementari l’Amministrazione comunale di San Gimignano senza tanti complimenti ha risolto e sciolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’ che doveva consegnare le nuove aule e preso la strada della via legale. Lo conferma in una nota la Giunta comunale: "Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e contestuale costituzione in giudizio a difesa del Comune nel contenzioso aperto dal Consorzio Simplex, soggetto incaricato della realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo, finanziata nell’ambito del Pnrr". Decisione che si è "resa necessaria a fronte di gravi inadempienze riscontrate: ritardi ingiustificati e accumulo di molti giorni rispetto al programma lavori, difficoltà nel subentro dei subappalti con conseguenti interruzioni delle attività, arbitrarie sospensioni delle lavorazioni nonostante i ritardi già accumulati, reiterata violazione di obbligazioni contrattuali fondamentali". E, come se non bastasse a tutto questo, "si aggiunge il mancato ordine del legno necessario per la costruzione, previsto per luglio e mai effettuato". E dicono ancora "porteremo le nostre solide ragioni in Tribunale, segnaleremo il comportamento del Consorzio all’Anac e chiederemo i danni per i ritardi e le inadempienze subite dalla comunità. Non stiamo fermi: dobbiamo mandare avanti i lavori pur nelle difficoltà e con tempistiche estremamente ridotte". Nei giorni scorsi infatti la stessa Amministrazione fanno sapere ha incontrato a Roma l’Unità di Missione del Pnrr del Ministero dell’Istruzione, condividendo le possibili soluzioni. Una volta risolto il contratto in essere, il Comune procederà a interpellare progressivamente le imprese collocate nella graduatoria della gara d’appalto del 2023, con l’obiettivo di individuare rapidamente un nuovo soggetto esecutore. "La costruzione della nuova scuola primaria – afferma sostenuta la Giunta – resta una priorità: garantire sicurezza ed efficienza agli edifici scolastici, offrire spazi migliori e più funzionali agli studenti, realizzare un auditorium e riqualificare le aree esterne. Un progetto che la città attende e che l’Amministrazione conferma di voler portare avanti senza esitazioni".

Romano Francardelli

