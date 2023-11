Nuova raccolta per l’olio alimentare. Via al riciclo del prezioso materiale

Sei Toscana informa che nei comuni della provincia di Siena è in corso il posizionamento dei nuovi contenitori per la raccolta dell’olio alimentare, che andranno progressivamente a sostituire la precedente modalità di raccolta differenziata di questo prezioso materiale. I nuovi contenitori sono più semplici da utilizzare e prevedono il conferimento all’interno di bottiglie di plastica usa e getta. Basta seguire alcune semplici raccomandazioni: aspettare che l’olio utilizzato in cucina (come l’olio di frittura) sia completamente freddo, travasarlo in una bottiglia di plastica, chiudere bene il tappo e portarlo nei contenitori di raccolta. È possibile conferire non solo l’olio di frittura ma anche quello per la conservazione del cibo, come la rimanenza di sottoli, tonno in scatola. È vietato conferire all’interno dei contenitori olio minerale (come l’olio motore delle macchine) o lubrificanti. La raccolta dell’olio alimentare costituisce un’importante risorsa per l’economia circolare con il suo recupero che avviene in impianti autorizzati specifici: l’olio vegetale esausto rigenerato può essere utilizzato come base per la produzione di biocarburanti e biodiesel, per la produzione di distaccanti per l’edilizia.