Nuova linfa a Colgirandola. Cambia la squadra: "Rilancio del commercio"

Il commercio colligiano riceve nuova linfa. Nominato il nuovo direttivo del Centro Commerciale Naturale Colgirandola. Alla presidenza è stata eletta Roberta Pieri, socia della Farmacia Pacini. "La ripartenza del Centro Commerciale Naturale è un risultato importante per tutta la comunità – afferma Carlotta Lettieri, assessore al Commercio –. Colgirandola è uno strumento strategico per la rivitalizzazione del nostro centro storico e per valorizzare il tessuto economico locale. Il suo rilancio rappresenta anche un tassello fondamentale nella candidatura di Colle a Capitale Italiana della Cultura: lavorando insieme, possiamo rendere questa visione una realtà condivisa e concreta".

Il nuovo direttivo si propone di rilanciare il ruolo del Centro commerciale naturale come motore di sviluppo locale, rafforzando la rete tra attività economiche, cittadinanza e istituzioni. Un ringraziamento va al direttivo uscente e al presidente Pietro Fratiglioni per il lavoro svolto in un contesto non semplice, ma affrontato con dedizione e spirito di servizio. "Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità – ha dichiarato la nuova presidente Pieri – e con la volontà di lavorare insieme, ascoltando idee, proposte e suggerimenti di tutti coloro che operano nel nostro territorio. Il nostro obiettivo condiviso è quello di vivere e far vivere Colle con un rinnovato ottimismo, rafforzando la fiducia nel futuro e valorizzando ciò che rende la nostra città unica".

Il Ccn Colgirandola sarà protagonista di iniziative volte alla valorizzazione del centro storico, al rilancio dell’economia urbana e alla costruzione di un forte senso di comunità tra gli operatori locali. "Faremo tutto il possibile per valorizzare ciò che Colle ha da offrire – ha aggiunto Pieri – affinché il suo potenziale sia percepito da chi la vive ogni giorno, da chi la sceglie per lavorare, per trascorrere le proprie vacanze, o anche solo per una visita di passaggio". La presidente ha concluso: "Solo attraverso il dialogo, l’ascolto e la collaborazione potremo costruire un percorso efficace, coerente e ambizioso. Il contributo di ognuno sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi comuni".

Lodovico Andreucci