Nuova distribuzione nei seggi elettorali

A Colle con l’aumento demografico di alcune zone si è reso necessario un cambiamento. Si tratta di una nuova distribuzione degli elettori nelle sezioni elettorali al fine di agevolare le operazioni di voto in occasione delle future consultazioni elettorali. Sono ben 10 le vie che subiranno uno spostamento di sezione elettorale, ma non di plesso scolastico: podere Novello, via Rosai, via delle terme, via della ferriera, via Meoni, largo degli esploratori, piazza S. Lavagnini, via di casabassa, via C. Colombo e via Genova. Gli elettori appartenenti alle suddette sezioni riceveranno presso l’indirizzo di residenza l’etichetta adesiva da applicare alle loro tessere elettorali. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i numeri: 0577-912214 – 0577912217 – 0577912215 – 0577912213, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.