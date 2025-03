Nuova area per la biblioteca comunale: "Nessuna preclusione, pronti al confronto"

Nuova biblioteca comunale: interviene anche Fdi con Guido Coppola (foto), coordinatore di Fdi e del coordinamento comunale Fdi di Colle. "Sull’individuazione della nuova area dove collocare la biblioteca comunale non abbiamo preclusioni e siamo pronti a collaborare anche per far sì che venga realizzata quanto prima – afferma Coppola –. Questa città ha bisogno di un nuovo polo culturale. L’urbanistica non è una scienza, ma una disciplina atta a pianificare il territorio. FdI Colle è pronta a collaborare per farlo insieme". Ed ancora: "Ci saranno cose che condivideremo ed altre sulle quali non saremo d’accordo ma l’approccio sarà sempre quello di massimo rispetto verso l’amministrazione, le imprese del territorio che ringraziamo per la preziosa presenza ed i cittadini tutti – continua Coppola –. Ci dissociamo dalle iniziative del capogruppo Riccardo Vannetti che alzano uno scontro che non è produttivo per il bene di Colle e ci sembra persino distante dal Pd che eravamo abituati a vedere in questa città".