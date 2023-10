Nuova ala al cimitero. Domani l’inaugurazione

Sarà aperta domani alle 16 la nuova ala del cimitero della Misericordia di Poggibonsi. I lavori sono stati da poco ultimati e così, nel giorno di Ognissanti, il correttore della Misericordia, don Renato Rotellini, impartirà la benedizione alla presenza delle autorità L’edificio ospita 1.162 loculi, suddivisi in otto gallerie, otto cappelle gentilizie e cinque sepolcreti, oltre a un centinaio di ossari e rappresenta il naturale prolungamento dell’adiacente struttura costruita più di vent’anni or sono. La struttura è caratterizzata dalla presenza di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, mentre l’impatto visivo sul paesaggio è stato in parte mitigato dalla presenza di un bosco verticale su entrambe le facciate. Il cimitero è aperto tutti giorni con orario di apertura continuato (dalle 9 alle 17) fino al 2 Novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Dalla Misericordia, tramite i profili social, si fa sapere inoltre che è di nuovo aperto il parcheggio superiore (interno all’area cimiteriale) e si raccomanda agli automobilisti di procedere con la cautela, "poiché la strada d’accesso è ancora da sistemare".