Nozze tra sport e solidarietà I campioni Antognoni e Mareggini aiutano ’Uniti per l’Ospedale’

Giancarlo Antognoni e Gianmatteo Mareggini contribuiscono a rafforzare il binomio sport-solidarietà. Il numero 10 viola campione del mondo del 1982 e il portiere gigliato degli anni Novanta, sono intervenuti a Poggibonsi alla cena benefica a sostegno di ’Uniti per l’ospedale’ negli spazi del ristorante del Tennis Club, ente che nell’occasione ha aggregato le proprie energie con le attività dell’associazione Amici di Poggibonsi per riunire appassionati e soci. Con la partecipazione anche dell’Unione sportiva Poggibonsi rappresentata dal presidente Giuseppe Vellini, dal direttore sportivo Jacopo Galbiati e dall’allenatore Stefano Calderini. Un appuntamento di raccolta fondi per dotare il reparto di Oncologia di Campostaggia dello strumento necessario a limitare il rischio della caduta di capelli nei pazienti che si sottopongono a chemioterapia, sulla base dei contenuti dell’iniziativa dell’associazione Amici di Poggibonsi con il patrocinio del Comune.

Un programma di aiuto, rivolto all’Oncologia di Campostaggia, che ha visto l’adesione di diverse realtà del territorio, decise a fornire il loro apporto per il raggiungimento dell’obiettivo illustrato nelle scorse settimane. "Piccoli gesti che poi diventano grandi, permettendo alla comunità di essere vicina alle persone che soffrono e che vivono una fase complessa anche a livello psicologico". Così si sono espressi in sintesi gli illustri ospiti, accolti da Luciano Pignattai e da Flaminio Benvenuti, al vertice rispettivamente del circolo tennistico di via Marmolada e degli Amici di Poggibonsi. Argomenti ribaditi nella stessa circostanza da Pietro Suchan, una lunga carriera in magistratura e da sempre al fianco, da cultore autentico, dell’universo sportivo di Poggibonsi, nel tennis e nel calcio.

Momento clou, a conclusione del convivio, i premi a sorpresa a quanti nella serata si sono impegnati concretamente, attraverso donazioni, in favore del progetto targato Amici di Poggibonsi. In palio una maglia azzurra (messa a disposizione da Mareggini, che da tempo si occupa della preparazione dei portieri delle nazionali giovanili), due tenute da gioco giallorosse e un completo da tennis.

Paolo Bartalini