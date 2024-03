Novità Poggio Antico. Tra cantina e territorio

Presentato il progetto della nuova cantina firmato dallo studio MC&P - Marco Casamonti & partners, che l’azienda agricola Poggio Antico intende realizzare a Montalcino. "Un progetto di altissimo livello firmato da uno degli architetti più famosi a livello internazionale", ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha partecipato alla presentazione con Didier Ryelandt, cfo di Atlas Invest di Bruxelles e proprietario della Cantina, e l’ad della Cantina Pier Giuseppe D’Alessandro.

L’entità dell’investimento non è stata resa nota. L’idea portante è quella di riunire sotto un unico tetto le varie funzioni ed i vari fabbricati che, a vista o parzialmente interrati, costituiscono la struttura operativa dell’azienda. "Abbiamo realizzato un progetto di contemplazione del paesaggio – ha detto Casamonti –, di grandissima semplicità: una terrazza per guardare il Monte Amiata. Un podio con un pergolato di viti, da cui osservare un paesaggio meraviglioso. Poi tutto avviene dentro la terra, dove c’è la temperatura giusta, matura il vino e dove si lavora".

Di "progetto assolutamente compatibile con l’ambiente" e "innovativo anche sulla linea delle cantine", parla Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione con delega all’agroalimentare. Commenta poi il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli: "Abbiamo un territorio con 1300 partite Iva attive, 500 aziende agricole, quindi dobbiamo far sì che l’impresa possa svilupparsi sì ma nella compatibilità ambientale. Per questo il progetto che viene presentato oggi dell’azienda Poggio Antico va in questa direzione".