"Nova Eroica Epic Route". Il fascino delle strade bianche. La bellezza si unisce alla fatica

Pedalare in mezzo alla bellezza. Nella suggestiva cornice delle mura medievali di Buonconvento oggi entra nel vivo la nona edizione della Nova Eroica. Il momento clou sarà la Nova Eroica sulle strade bianche della Val d’Arbia, della Val d’Orcia, delle Crete Senesi e del Chianti, con il nuovo percorso Epic Route, disegnato unendo i tracciati de L’Eroica e di Eroica Montalcino. La prima edizione della Nova Eroica Epic Route, con partenza alle 4 del mattino, porterà gli oltre 1500 partecipanti a percorrere quelle strade bianche che hanno fatto grande l’Eroica, spingendosi oltre: 290km e 5.500 metri di dislivello. "Se la distanza cambia e richiede gambe e cuore adeguati- spiegano gli organizzatori-, lo spirito rimane lo stesso: Race Ride Relax. Quindi una formula che unisce "la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa" a una componente di divertimento, informalità e socialità che sono essenziali in quella cultura gravel che si è imposta in questi anni".

Nel pomeriggio altri appuntamenti in sella come la Nova Eroica Family, un percorso inclusivo di 25 o 16 chilometri alla scoperta dei castelli di Buonconvento o della valle dell’Ombrone, pensato per neofiti e giovanissimi, la ride del Ciclo Club Eroica, quella da fare "a tutta" con il collettivo Trace e la passeggiata al femminile del Pedale Rosa. Ricco anche il programma degli eventi collaterali, tra cui spicca il Piatto Eroico. Sono tanti i ristoranti, bar e botteghe di Buonconvento che lo proporranno fino a domani, ultimo giorno di questa kermesse che è diventata uno spot per il nostro territorio. Sono tutti piatti della tradizione toscana, piatti importanti, eroici, appunto. Si va dallo spezzatino al cinghiale in umido, passando dai pici al ragù di anatra e all’aglione. Una iniziativa a cui ha aderito Confcommercio Siena e che fa parte di Vetrina Toscana.

Marco Brogi