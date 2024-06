Nova Eroica Buonconvento. Grandi campioni e amatori insieme sulle strade bianche

Oltre 1.500 ciclisti a pedalare e sudare sulle strade bianche che sembrano uscire da un film del neorealismo. Ieri, con partenza e arrivo a Buonconvento, è andato in scena il momento clou della Nova Eroica con 84 partenti: Epic Route, il percorso di 290 chilometri che unisce i tracciati de L’Eroica e di Eroica Montalcino. "Siamo felici di questa giornata – racconta Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – Cresce la partecipazione nella formula proposta da Nova Eroica che mette insieme l’adrenalina dei tratti cronometrati, alla pedalata di gruppo ad andatura leggera e ai ristori, sempre più generosi a base di ribollita, uova al sugo, zuppa di pane e pecora bollita". Un menù al quale non si sono sottratti nemmeno i grandi campioni come Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Marco Aurelio Fontana e Daniel Oss, festeggiati dai tanti ciclisti che non hanno mancato di misurare la propria passione con chi in carriera ha conquistato i traguardi più importanti.

Soddisfatto Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica: "Giornata eccezionale. Vedo che si sta formando un popolo di Nova Eroica con una tipologia di persone che si sta avvicinando sempre più ai valori di Eroica. Non vedo più corsaioli ma leggo molta attenzione per la bici moderna con spirito eroico. Tante donne e molta responsabilità da parte di tutti".

I partenti sono stati 1358 di cui 219 stranieri. Due i tratti cronometrati sul percorso 95 chilometri, nessun controllo cronometrico sul percorso cicloturistico di 62 chilometri. Oggi 100 i partecipanti a Nova Eroica Family, cioè l’evento a cui parteciperanno bambini e loro genitori; due i percorsi a disposizione con ristoro (a base di pane e Nutella) in località Piana.

Marco Brogi