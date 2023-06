Nottilucente-Dialogo fra generi Abbattute tutte le barriere

Questa volta la XII edizione di ’Nottilucente’ sarà dedicata al dialogo fra generi, proponendo 24 eventi nella notte di sabato 24 giugno. La presentazione del cartellone è avvenuta in una sede inedita: la nuova sala polivalente ai piedi dei padiglioni del carcere di massima sicurezza a Ranza (la prima nella storia) dove sono ospitati oltre 300 detenuti. L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Culture Attive con l’assessorato alla Cultura del Comune di San Gimignano, la direzione della casa di reclusione di Ranza e il regista e direttore artistico lucchese Alessandro Bianchi di Experia Aps.

Sabato 24 giugno ’Nottilucente’ porterà un omaggio alla notte di San Giovanni, attraverso il Collettivo Artistico Meduse che, nella cornice di Piazza delle Erbe, celebrerà un ’rito’ tra performance e installazione, tra arte e natura: l’acqua di San Giovanni. Andrea Montagnani, in arte Artuan, illustrerà il percorso creativo, che insegue il punto di unione tra fotografia e pittura, in una live performance. Sempre in via San Giovanni, la personale del giovane fotografo di moda Pasquale Vino, a cura dell’Academy di Nottilucente. Nello spazio antistante l’omonima porta di accesso alla città, i Ragazzi Scimmia faranno ballare a suon di swing.

Nella notte, Camilla Diana e Alireza Rashidi porteranno in scena una performance di teatro-danza per riconnettersi all’attualità, in particolare alla questione delle donne iraniane. Tematica portata in scena anche dalla proiezione di corti in sala Tamagni di Luce Persiana, a cura di FiPiLi Horror Film Festival. Sul palco della Rocca, Paolo Benvegnù presenterà dal vivo i brani della sua ultima fatica artistica. Ad accompagnare il live, i cocktail di Salotto Negroni 1919. Lorenzo Cianchi, con Andrea Ragazzo e Beatrice Restelli, condurrà in una passeggiata poetica attorno alle mura di San Gimignano, facendo ascoltare le poesie scritte da un recluso di Ranza. In platea durante la presentazione, circa quaranta detenuti di alta sicurezza, 25 attori della scuola di teatro di Ranza e gli altri studenti universitari di Scienze Politiche dell’ateneo di Siena. Saranno invece sei detenuti fra attori di prosa e chef con il permesso premio a partecipare agli eventi. L’assessore alla Cultura Carolina Taddei ha sottolineato: "Sarà una maratona di arte, musica e parole per ricordarci che il dialogo fra generi va curato se vogliamo avere una società più attenta alla diversità".

Romano Francardelli