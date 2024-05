’Notti magiche’ a Pienza. Schillaci e Milla duettano all’Emporio Letterario

Inizia bene, con ottima partecipazione di pubblico, la dodicesima edizione dell’Emporio Letterario 2024 a Pienza. Ad aprire le quattro iniziative di ieri l’intervista di Giorgio Nisini ad Antonio Spadaro. A seguire l’intervista di Giorgio Renzetti a Walter Veltroni sul suo ultimo libro, ’La condanna’ e a Marco Buticchi autore de ’L’oro degli Dei’. La chiusura della prima giornata nel segno di due campioni del calcio: Roger Milla e Totò Schillaci. I due, giunti a Pienza nel primo pomeriggio, dopo aver visto il centro storico, il panorama della Val d’Orcia, aver consumato un buon aperitivo sono arrivati in piazza Pio II per raccontare le ’notti magiche’ di Italia ’90.

"Ammirai molto – ha detto Milla – Totò che dalla serie B vinse il titolo di capocannoniere del mondiale. Vinse lui, ma se avessi giocato più per me che per la squadra forse – ha aggiunto ridendo – capocannoniere sarei stato io".

"La vita, la carriera, è fatta anche di fortuna", ha detto Schillaci. Oggi quattro appuntamenti. Si inizia questa mattina alle 10 nel cortile di palazzo Borgia con l’intervista a Enrico Flori, curata da Giampiero Colombini, dal tema ’Guida strana tra l’Orcia e la Chiana’. Alle 11 - cortile di palazzo Piccolomini - Giulia Marziali intervista Nicola Fano (’Cleopatra e il serpente’). Alle 12 intervista a Pasquale Ferrara (a cura di Valerio Memeo e Giampiero Colombini) sul tema: ’Cercando un Paese innocente. La pace possibile in un mondo in frantumi’. Alle 15 Emporio Fumetto: Margherita Menguzzi è intervistata da Christian Biccini.