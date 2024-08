Notti dell’Archeologia. Astrofili protagonisti

Grande attesa questa sera a Colle per le Notti dell’Archeologia. L’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena oggi sarà in trasferta nella splendida cornice del Parco Archeologico di Dometaia, luogo immerso nella natura e nei boschi della campagna colligiana. Grazie al poco inquinamento luminoso, l’Osservatorio senese con i suoi telescopi provvederà a far vedere le stelle ai presenti in un contesto storico e archeologico di tutto rispetto, dato che il parco di Dometaia ospita più di 50 tombe etrusche molto ben conservate. Un luogo affascinante, lontano dalle luci artificiali cittadine, dove poter ammirare la volta celeste in tutta la sua maestosità. Un evento che cade proprio a ridosso del 10 agosto, San Lorenzo, quindi, un ottimo periodo per riuscire a captare delle stelle cadenti ed esprimere dei desideri. Prima dell’osservazione delle stelle, l’archeologa Sofia Ragazzini e il direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena terranno una conferenza intitolata ’I miti delle stelle’, un viaggio nel remoto passato, per sapere come gli antichi spiegavano il cielo attraverso i miti.