’Notte della poesia’ tra diverse culture Quaranta testi in trenta lingue e dialetti

Mercoledì prossimo, dalle 21, nell’aula magna dell’Università per Stranieri si svolgerà la XIII edizione della Notte della Poesia. Studenti, dottorandi e ricercatori, insieme al rettore Tomaso Montanari, leggeranno una poesia nella lingua o nel dialetto originali. E’ prevista la lettura di circa quaranta poesie di autori provenienti da diversi Paesi, per un totale di oltre trenta lingue e dialetti, dall’ucraino al persiano, dal punjabi al catalano, passando per il napoletano e la LIS (la Lingua italiana dei segni). A rendere la serata ancora più ricca e varia saranno, inoltre, la musica e il canto, con interpreti di talento provenienti anche dal Conservatorio Rinaldo Franci. In occasione della serata, poi, negli spazi antistanti l’aula magna Virginia Woolf verrà allestita la mostra ’Mosaici Culturali’. Il comitato organizzatore, diretto dal professor Maurizio Spagnesi, è composto da Martina Bellinzona, Cecilia Valenti, Francesca Romana Branciari, Christian Di Nunno, Jacopo Tinti, Imane Seradouni, Gervais Tonye Ebone, Davide Francolino, Sergio Palazzotto, Yang Manni. Per assistere non occorre prenotare, l’ingresso è libero e aperto a tutti: è possibile seguire anche in streaming, collegandosi all’indirizzo live.unistrasi.it.