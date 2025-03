"Norma di salvaguardia sulle Terme"

"Chiediamo al sindaco di far valere la norma di salvaguardia per tutelare i beni termali". Si presentano uniti i due gruppi di minoranza in Consiglio comunale Coraggio Chianciano e Puntoeacapo, che hanno organizzato una conferenza stampa per consegnare il documento congiunto firmato anche dalle forze del centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. L’obiettivo è chiaro: bloccare il rischio di una svendita degli stabilimenti termali e chiedere di valorizzare industrialmente i beni utilizzando il project financing. I due capigruppo hanno espresso posizioni critiche. "Ci riserviamo di intervenire con un’azione di tutela", ha dichiarato Roberto Esposito. "Interveniamo adesso perchè dobbiamo tutelare la comunità su quello che succederà dal 5 aprile", gli ha fatto eco Damiano Rocchi. Nel documento si legge: "Abbiamo chiesto con fermezza la sospensione del percorso di vendita degli asset termali attualmente in discussione evidenziando i rischi di usare solo il mero parametro economico e non strategico dell’asta pubblica, le cui offerte dovranno pervenire entro il 4 aprile. Riteniamo che scelte di tale rilevanza non possano essere guidate esclusivamente da logiche economiche di breve periodo. I beni termali non sono semplici immobili da alienare: rappresentano una parte essenziale della storia, dell’identità e delle potenzialità di sviluppo di Chianciano Terme. Per questo, chiediamo a Comune e Regione di valutare l’utilizzo della norma di salvaguardia nel caso arrivino offerte non strategiche per i beni termali. Proponiamo con forza l’apertura di un tavolo di confronto che prenda in considerazione anche alternative come il partenariato pubblico-privato e, in particolare, il project financing. Questo strumento potrebbe consentire di attrarre investimenti privati senza rinunciare alla regìa pubblica, favorendo la riqualificazione degli immobili e il rilancio del settore". Il tema della norma di salvaguardia, comunicata dalla sindaca Grazia Torelli in conferenza dei capigruppo, riguarda l’asta pubblica che ha diviso in lotti i beni della società terme; mentre il percorso amministrativo per il passaggio del Parco dell’Acqua Santa al Comune sta seguendo una direttrice a sè. "Siamo sicuri che non sia un aiuto di Stato?", la domanda di Esposito.

Anna Duchini