’Nonostante’, Mastandrea in tour. Giovedì al Pendola e al Garibaldi

Proseguono gli incontri al Cinema Nuovo Pendola. Giovedì 6, con l’inizio delle proiezioni del film ’Nonostante’, arriverà a Siena il suo regista e protagonista, Valerio Mastandrea, che saluterà il pubblico in sala alle 19. Alle 20,30 - per un appuntamento già tutto esaurito - Mastandrea sarà anche al Cinema Garibaldi di Poggibonsi.

’Nonostante’ è un film che ha fatto parlare di sé alla 81^ edizione del Festival del Cinema di Venezia, e ha aperto la sezione Orizzonti. Si racconta di un paziente d’ospedale, interpretato dallo stesso Mastandrea, ricoverato da alcune settimane in ospedale, che non risente affatto della sua condizione di paziente. Egli, infatti, apprezza l’apparente tranquillità rispetto al mondo esterno, poiché si sente alleggerito dal fardello delle responsabilità e delle preoccupazioni della Società. Ma qualcosa d’improvviso, anche in una stanza d’ospedale, sconvolgerà la sua vita.

Accolto con giudizi favorevoli dalla critica, che ha apprezzato le tematiche trattate e la recitazione dello stesso Mastandrea, Dolores Fonzi, Laura Morante e Lino Musella. Per la scrittura della sceneggiatura è stata consultata la Fondazione Santa Lucia, dedicata alla neuroriabilitazione ospedaliera e alla ricerca nelle neuroscienze. Un film quindi che mette insieme la trama con questioni che interessano molti pazienti. Ed ecco la presenza a Siena di Valerio Mastandrea, uno dei volti più conosciuti del cinema italiano: basti pensare che per le sue interpretazioni è stato candidato dodici volte ai David di Donatello, vincendo in quattro occasioni, per "La prima cosa bella", "Gli equilibristi", "Viva la libertà" e "Fiore". Il successo poi di "È ancora domani" lo rende protagonista di un sensibile rilancio del cinema italiano a livello internazionale.

Da sempre impegnato in temi sociali, fa parte del comitato scientifico della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté, una scuola pubblica e gratuita, istituita dalla Provincia di Roma nel 2011, che rappresenta oggi un polo formativo di riconosciuta eccellenza per le professioni del cinema. Con Paola Cortellesi dirige "Il Quarticciolo", un piccolo teatro nella periferia di Roma. Per questa particolare proiezione al Nuovo Pendola, c’è una prevendita dei biglietti che inizierà oggi dalle 17 alle 18, alla biglietteria del cinema.