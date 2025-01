"Non sfrattate me e la mia famiglia". Sale sul tetto e minaccia di buttarsi. Salvato da carabinieri e pompieri

I soldi che scarseggiano e non bastano per pagare l’affitto di casa, l’incubo dello sfratto. Vinto dalla disperazione è salito sul tetto della sua abitazione e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. E’ stato salvato dai carabinieri e dai vigili del fuoco che, dopo avere parlato con lui per alcuni interminabili minuti, lo hanno finalmente convinto a scendere. Protagonista di questa storia a lieto fine, ma che aveva fatto temere il peggio, un padre di famiglia straniero residente nel comune di Gaiole in Chianti.

Ieri mattina l’uomo era più avvilito e sconvolto del solito. L’ombra dello sfratto da quella casetta nella campagna chiantigiana dove vive da tempo con la moglie e i suoi bambini deve avergli fatto ancora più paura. E così è salito sul tetto con l’intenzione di farla finita. L’allarme è scattato immediatamente. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento provinciale e il 118. I pompieri erano muniti di scala, ma non c’è stato bisogna di utilizzarla. Né loro né i carabinieri sono saliti sul tetto. Sono rimasti sulla strada e da lì hanno condotto la lunga trattativa con l’uomo. A loro, intanto, si erano uniti anche i suoi familiari. Con pazienza e sangue freddo, ‘trasformandosi’ un po’ in psicologi, cercando di trovare le parole giuste e soprattutto di fargli intravedere uno spiraglio, una speranza, una possibile soluzione, carabinieri e vigili del fuoco sono riusciti a tranquillizzare l’uomo, che si è poi convinto a scendere dal tetto. Adesso dovrà riprendersi, più che altro dal punto di vista emotivo, cancellando i brutti pensieri che lo avevano portato a propositi estremi. Un episodio che non ha avuto conseguenze tragiche grazie ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che in quei momenti concitati non hanno perso lucidità, mettendo in campo – particolare non trascurabile – doti sempre più rare come generosità e altruismo. Una storia con un finale positivo, ma che all’inizio aveva fatto molto preoccupare. Una storia figlia di una crisi a cui non sfugge nemmeno il nostro territorio, dove sono sempre più numerose, purtroppo, le famiglie in difficoltà economiche.