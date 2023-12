Noi del liceo ‘Volta’. Studenti di 50 anni fa

Si sono ritrovati in un locale di Poggibonsi a mezzo secolo dagli esami di maturità sostenuti al liceo scientifico Alessandro Volta di Colle di Val d’Elsa. Una rappresentanza degli alunni della quinta A del Volta – anno scolastico 1972-73 – ha voluto rimarcare la speciale ricorrenza in un convivio all’insegna del "Come eravamo" tra aneddoti e racconti di sequenze al tempo delle superiori, nel ricordo anche dei compagni di classe Marco e Claudio che purtroppo non ci sono più. Hanno ripercorso, gli studenti di ieri, alcuni momenti delle lezioni in aula da parte di indimenticati docenti, i professori Papini, Brogi, Tecce, Carboncini, Gelli e altri ancora. Insegnanti che hanno segnato un’epoca nella didattica liceale nel periodo del preside Giuseppe Del Grande. I poggibonsesi del gruppo non hanno mancato inoltre di rivivere i quotidiani viaggi sulla littorina, lungo la vecchia linea ferroviaria della Valdelsa, per raggiungere la stazione colligiana in piazza Arnolfo e quindi la sede del Volta per i compiti e le interrogazioni: "All’inizio del percorso di scuola, nel 1968-69 – hanno spiegato i protagonisti – frequentavamo le aule all’interno del plesso di via XXV Aprile. Successivamente, il passaggio negli spazi di viale dei Mille". Dai banchi ai tavoli del ristorante Italia della famiglia Scaringi, in un flash capace di attraversare cinque decenni di esperienze di lavoro e di vita. E andiamo quindi a scoprire in conclusione i connotati dei dodici "ragazzi del ‘54" intervenuti nella circostanza: Angela Lezzi, Gabriele Rolandi, Carlo Sovani, Giampaolo Tafi, Flavio Esposito, Roberto Bartoli, Rossella Mugnaini, Bruno Mugnaini, Annamaria Giorli, Luca Papini, Mauro Burresi, Franco Ancilli.

Paolo Bartalini