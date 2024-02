Nobile e ’Belle vetrine’. E sabato c’è Cucinelli

E adesso non resta che aspettare le stelle per l’annata 2021 in una giornata, quella del 17 febbraio, riservata solo alla stampa, che vedrà l’assegnazione del ’GrifoNobile’ al noto imprenditore Brunello Cucinelli. Intanto si è conclusa la prima parte dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, in Fortezza, che ha permesso di degustare le annate in commercio e di partecipare alle masterclass ma anche di seguire la presentazione di ’Frontemare’, libro scritto dal giornalista Massimo Canino cui parte del ricavato andrà alla Fondazione Ospedale Meyer.

Presentato anche il progetto per celebrare i 300 anni dalla nascita del librettista di origini poliziane Marco Coltellini, in una domenica ricca di eventi che ha visto la premiazione del concorso ’Belle Vetrine’ promosso dal Consorzio in collaborazione con la Pro Loco: il podio finale, deciso dal voto ’popolare’ da parte dei visitatori dell’Anteprima, ha visto vincere la vetrina di ’Porta della Cavina’, seguita al secondo posto da quella di ’Calipso’ e al terzo posto da ’La Madia’. La musica era il tema del concorso di quest’anno.

Assegnati, inoltre, tre premi GrifoNobile per la categoria operatori: il riconoscimento, nato qualche anno fa su volontà del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, premia attività, come è successo domenica, o personaggi che si sono distinti per la promozione del territorio, dei valori della denominazione e del Vino Nobile di Montepulciano in generale. Per questa occasione il premio è andato al Ristorante ’Walter Redaelli’ di Sinalunga, all’’Enoteca Molesini’ di Cortona e al ’Ristorante La Grotta’ di Montepulciano.

L.S.