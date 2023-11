No alla violenza di genere. I commercianti in azione. Raccolta fondi nei negozi

A Poggibonsi un gruppo di commercianti ha deciso di sostenere i progetti del Centro antiviolenza di Donne Insieme Valdelsa. Dodici attività locali si sono aggregate per l’occasione con il medesimo intento: tendere una mano a una importante realtà del territorio che in sedici anni ha salvato la vita a più donne vittime di violenza, accogliendo solo in questo 2023 circa 80 persone, secondo i dati diffusi dalla stessa associazione in coincidenza della giornata del 25 novembre e aggiornati a un mese fa, al 31 ottobre. "Un tema delicato che a noi sta particolarmente a cuore – spiegano gli esercenti poggibonsesi – e così ci siamo attivati in questo periodo di avvicinamento alle festività per sistemare nei negozi gli appositi salvadanai, tutti uguali, all’interno delle superfici commerciali aderenti". A chi è rivolto, dunque, l’invito a contribuire alla raccolta? "Chiunque, in totale libertà e senza obbligo di acquisto di articoli, potrà entrare in bottega e depositare una somma di denaro a suo piacimento nei contenitori. Cominceremo presto, già dai prossimi giorni, segnatamente da lunedì 4 dicembre, e andremo avanti fino all’Epifania, affidandoci alla generosità di tutti. Dopodiché effettueremo la donazione a Donne Insieme Valdelsa, affiancando idealmente l’associazione nei suoi programmi, nei servizi e nei percorsi per l’accoglienza da dedicare a chi subisce le conseguenze di questo grave fenomeno. Che purtroppo è diffuso anche nella nostra area geografica, come testimoniato dalle cifre illustrate negli ultimi giorni".

Un’iniziativa accolta con soddisfazione da Donne insieme Valdelsa. L’ente, che ha al vertice Caterina Suchan con Elena Pullara nel ruolo di vice presidente, ha ringraziato i promotori ormai pronti a dare il via alla raccolta nei negozi di diversi settori merceologici con sede in vari quartieri di Poggibonsi. Ecco in conclusione, in questa fase di conto alla rovescia per lo start alla collocazione dei salvadanai, quali sono le attività impegnate nello speciale progetto benefico: Le Aly della Luna, Lavaggio del Borgaccio, Blu Bar Tabaccheria, Vivaio Il Roseto, Studio Estetica, Jessicapelli, Studio Centro Ortodonzia San Lucchese, Re Sole, Balloon City-Le Delizie di Carta, Piero Tabaccheria, Erboristeria Trifoglio, Sfumature Angela.

Paolo Bartalini