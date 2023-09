'Nidi Gratis' a Poggibonsi: scadenza domande 27 ottobre

Sono state riaperte le domande per il bando regionale ‘Nidi Gratis’. Potranno potranno essere presentate dal 5 al 27 ottobr, esclusivamente mediante l’applicativo regionale disponibile anche alla pagina "Guida per le famiglie" www.regione.toscana.itscuolaapp-NidiGratis. Gli sconti per queste nuove domande ammesse a contributo saranno riconosciuti a partire dal mese di dicembre. Per coloro che hanno presentato rinuncia al contributo regionale è possibile presentare domanda, se la stessa è stata inviata in una data antecedente all’11 settembre 2023.

"A Poggibonsi – spiega l’assessore alle politiche educative, Susanna Salvadori – sono 148 le famiglie che usufruiranno del nido gratuito. Anche l’adesione è stata alta, a dimostrare della bontà della scelta e dell’investimento fatto dalla Regione". Le domande presentate sono state 158, ma 10 non sono state accolte per irregolarità varie. Il bando ‘Nidi Gratis’ è rivolto alle famiglie con un Isee superiore a 35.000 euro.