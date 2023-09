Nidi e scuole d’infanzia, si parte Primo giorno per 237 bambini

di Marco Brogi

Suono della campanella domani per 237 bimbi e bimbe degli asili nido e delle scuole d’infanzia comunali di Poggibonsi. "Come sempre la partenza è preceduta da un lungo lavoro per predisporre al meglio l’avvio delle attività – spiega l’assessore alle politiche educative Susanna Salvadori –. E quindi i colloqui con i genitori, gli inserimenti, la progettualità da sviluppare, la preparazione dei plessi. Quest’anno in particolare, come condiviso nei mesi scorsi con le famiglie coinvolte, abbiamo lavorato per sistemare gli ambienti nella scuola di via Risorgimento".

"Qui – prosegue Salvadori – faranno le attività del nido i bambini e le bambine che l’anno scorso hanno frequentato il nido Rodari, temporaneamente chiuso perché presto ci saranno lavori di adeguamento sismico e ampliamento. I genitori, con i quali avevamo concordato tutti i passaggi, hanno già avuto modo di vedere i locali, il giardino e di conoscere insomma tutta la struttura".

Scendendo nei particolari, saranno 23 i bambini del Rodari che faranno attività in via Risorgimento, mentre saranno 72 quelli che andranno al nido La Coccinella, in via Sangallo; 75, invece, i piccoli che frequenteranno la scuola d’infanzia Mastro Ciliegia in via Sangallo, mentre 67 andranno a La Tartaruga di Luco. In contemporanea prenderà il via, sempre in maniera graduale, anche il servizio di trasporto (per i 4 e 5 anni già da domani).

Il servizio mensa entrerà in funzione lunedì. In questi mesi, tra l’altro, sono stati realizzati vari interventi di manutenzione per migliorare ulteriormente le strutture con piccoli lavori di manutenzione e non solo.

"Per esempio è stato sostituito il pavimento della scuola d’infanzia Mastro Ciliegia – aggiunge Salvadori –. Inoltre nel mese di agosto è terminato l’intervento di efficientamento energetico alla Coccinella, un progetto che ha riguardato tutto il polo da 0 a 6 anni di via Sangallo". Progetto che va a completare altre operazioni già effettuate in questi anni sui due plessi, e costato 54.500 euro (di cui 40.500 euro sono fondi regionali). È stato realizzato l’anno scorso nella parte alla scuola Mastro Ciliegia, poi è andato avanti con i lavori che si sono svolti durante le festività di Natale e in questa estate è stato portato a termine anche a La Coccinella.

Infine, da parte dell’assessore Salvadori "gli auguri di un buon anno educativo ai bambini e bambine, alle loro famiglie e a tutto il personale coinvolto".