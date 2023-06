Nicchio Astoriux al Palio di Siena, "Cercheremo di lavorare al meglio possibile" dice Bruni

Il silenzio quando, per ottavo, la sorte ha assegnato al Nicchio Astoriux, baio di 7 anni di Marcello Roti allenato da Brigante, è stata la cartina tornasole che le attese nei Pispini erano altre.

Capitano Marco Bruni, delusione per l’arrivo di un nome che non era in cima alla lista delle priorità nelle agendine dei big?

"Si sperava in una partenza migliore, non lo posso negare".

Come valuta da esperto di cavalli, il baio che ha già corso ad agosto nella Lupa?

"Si valuta male nell’ambito del lotto perché ci sono esordienti e a cavalli che hanno corso il palio lo scorso anno che non si sono visti tanto bene. Non è certo una delle punte però, come si dice sempre, i cavalli vanno visti in Piazza. Cercheremo di lavorare al meglio possibile facendo affidamento su un fantino esperto e determinato".

Parliamo della scelta di Elias Mannucci, detto Turbine.

"Un fantino a cui abbiamo sempre guardato con interesse soprattutto perché è un partente. Cosa che ha dimostrato sia nelle corse in provincia ma in particolare nei Palii corsi. E, come si sa, quando parti davanti in Piazza è sempre un valore aggiunto".

Com’è stato accolto in Contrada Turbine?

"Bene, è stato incoraggiato. Il popolo del Nicchio sa di non aver avuto in sorte uno dei migliori barberi del lotto ma sa anche che Elias darà il massimo di sé".

Che Palio sarà quello del Nicchio?

"Una Carriera dove, come in ogni Palio, l’importante sarà provare ad andare davanti e il posto al canape".

La Selva con Tittia su Violenta da Clodia è l’accoppiata da battere?

"Sicuramente ma non è l’unica".

La.Valde.