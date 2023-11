Neonato morto. Lunedì 13 l’autopsia

Neonato morto alle Scotte, il giudice non ha accolto la richiesta di incidente probatorio rinviando tutti gli atti al pubblico ministero Serena Menicucci che segue la delicata vicenda, nata da una richiesta di accertamenti sulle cause del decesso avanzata dai genitori del piccolo, che aveva pochi giorni di vita. Di conseguenza, ad oltre un mese dalla morte, sarà eseguita l’autopsia sul piccolino al policlinico, lunedì prossimo. Come noto, sono sei gli operatori sanitari indagati a vario titolo per il decesso del neonato, difesi dagli avvocati Enrico De Martino, Carlo Pini e Jacopo Meini.