Nelle miniere spesso c’è l’oro degli sciocchi

Pino Di Blasio

Si torna all’antico, si spera nelle miniere per recuperare la distanza siderale in fatto di materiali rari tra l’Europa e la Cina, tra l’Italia e la Russia. Nella mappa disegnata dal ministro per le Imprese Adolfo Urso, le province di Siena e Grosseto risultano tra le più ricche di ’critical raw materials’, le materie strategiche dall’antimonio al litio che servono all’industria italiana per produrre beni innovativi. Riaprire le miniere chiuse negli anni ’80 perché ’sporche e cattive’ non è semplice come da proclami ministeriali. Bianciardi scrisse ’La vita agra’ per vendicarsi in modo letterario dei 43 minatori morti a Ribolla. E poi qui ci sono soprattutto miniere di pirite. Che per zio Paperone è solo l’oro degli sciocchi.