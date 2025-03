Nell’area senese 1.900 iscritti, la metà è over 50

In Italia il rischio di un sistema sanitario al collasso è concreto con una media di soli 6,4 infermieri ogni 1.000 abitanti, rispetto ai 9,5 della media europea. Questo problema colpisce anche la provincia di Siena, dove oltre il 54 per cento dei professionisti ha più di 50 anni e il ricambio generazionale fatica a decollare (la fonte è Nurse24). La provincia di Siena conta attualmente 1.880 infermieri, una componente essenziale del sistema sanitario locale. Tra questi, il 79 per cento sono donne e il restante 21 per cento uomini, mentre gli infermieri di origine straniera rappresentano il 4 per cento circa. L’età media degli iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena è di 46 anni, con un dato significativo: oltre la metà, il 54,79 per cento, ha più di 50 anni, mentre solo il 19,84 per cento rientra nella fascia tra i 21 e i 35 anni.

Secondo i dati della World Health Organization, entro il 2030 si prevede un deficit globale di 18 milioni di operatori sanitari. In Italia, la situazione è particolarmente critica: come detto, ci sono solo 6,4 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media europea di 9,5.

Il problema in realtà è l’attrattività della professione che si vede in ambito formativo: il numero di laureati in infermieristica è tra i più bassi in Europa, con solo 17 laureati ogni 100mila abitanti rispetto a una media di 48.

La sede dell’OPI a Siena è in viale Europa 31 ed è aperta il martedì dalle 15.30 alle 18.30, il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì delle 15.30 alle 18.30.