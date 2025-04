Nel nome di Mario Celli: "Dedicato a chi emoziona"

Torna il Premio Mario Celli. La cerimonia dell’edizione numero 44 del premio televisivo e giornalistico, intitolato al giornalista senese creatore del giornale Il Campo e del Mangia d’oro, si svolgerà sabato 26 aprile alle 19 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. "Un appuntamento atteso – commenta l’organizzatrice, Maria Pia Corbelli – dedicato alla figura di Mario Celli, giornalista e mecenate che ha lasciato un segno profondo nella vita culturale della città. Anche quest’anno, il Premio celebra i protagonisti del giornalismo, dello spettacolo e della cultura che si sono distinti per talento, passione e capacità di raccontare il nostro tempo".

A ricevere il riconoscimento, una scultura originale dell’artista Carlo Pizzichini, saranno Aleandro Baldi, indimenticabile voce della canzone italiana, conosciuto dal grande pubblico per il brano ‘Non amarmi’; Giancarlo Governi, autore e giornalista che ha scritto la storia della televisione italiana, ideando programmi cult per la Rai; Lorenza Foschini, volto amato del Tg Rai, conduttrice e documentarista; Marco Filiberti, drammaturgo, poeta e narratore, una figura eclettica che coniuga teatro, cinema e scrittura in un linguaggio profondamente personale. L’eleganza dei ballerini professionisti del Balletto di Siena aprirà l’evento.

A chiudere, come da tradizione, sarà invece il suono delle chiarine, simbolo dell’identità cittadina e cornice sonora dell’evento. "Un omaggio al passato che guarda al futuro – commenta ancora Corbelli – nel nome del giornalismo e dell’arte che sanno ancora emozionare, raccontare e unire. Il Premio Mario Celli è dedicato a giornalisti e scrittori, a quelle voci capaci di osservare, capire, interpretare e trasmettere la realtà con rigore, passione e coraggio. È a loro che oggi vogliamo rendere omaggio".

Mario Celli, a cui il premio è intitolato, è stato un grande giornalista sportivo, un mecenate della cultura, un uomo capace di trasformare idee in realtà durature. "Con il suo entusiasmo e la sua visione – conclude Corbelli – ha ideato iniziative che ancora oggi sono parte viva della storia di Siena e del suo Palio. Oggi più che mai, il suo esempio ci ricorda quanto valore abbia il contributo di chi sa unire competenza, passione e impegno civile".

R.B.