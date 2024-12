NEL FINE SETTIMANA

Anche a Sinalunga si accende il Natale. Si parte questo weekend, sabato 7 e domenica 8 dicembre, con l’inizio del programma de "L’Incanto del Natale", evento che sarà anche "solidale". In Piazza Garibaldi, nella parte alta della cittadina, sarà infatti posizionato un grande albero composto da cassette in cui si potrà inserire frutta, verdura o alimenti conservati da tenere in "sospeso" in attesa che qualcuno meno fortunato possa beneficiarne. Sabato alle ore 15 in Piazza Garibaldi lo street food, il mercatino artistico artigianale, grandi giochi di legno interattivi. Nella Chiesa di Santa Croce alle ore 15 verrà inaugurata la mostra di pittura e scultura "Arte solidale". Sempre alle 15 il laboratorio creativo per bambini e, a seguire, canti natalizi degli allievi della scuola dell’Infanzia "La Balena". Tra i tanti eventi in programma, alle 17.15, "Questo Natale mi sono perso una renna", spettacolo teatrale per bambini. La giornata di sabato 7 dicembre sarà chiusa dal torneo di panforte dalle ore 18.20 alle 20 in Piazza Garibaldi. Il programma proseguirà anche domenica 8 dicembre, tra spettacoli e street food, con tanto di concerto della Filarmonica "Ciro Pinsuti" in omaggio a Fabrizio De André a teatro (ore 17.15). Prima, ore 17, l’accensione dell’albero di Natale solidale e l’arrivo di Babbo Natale. Il programma de "L’Incanto del Natale" tornerà in calendario sabato 14 dicembre.