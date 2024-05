Negozi aperti fino a mezzanotte tutti i giovedì

Aperture straordinarie fino a mezzanotte per rendere il centro storico di Siena e le zone limitrofe vive e attrattive. È il progetto sperimentale ’Siena Shop and Stroll, i giovedì di shopping a Siena nei mesi di luglio e agosto 2024’, attuato grazie alla collaborazione fra il Comune di Siena e associazioni di categoria, di cui ha deliberato la giunta comunale di ieri, approvando un contributo da parte dell’amministrazione di 65mila euro.

"In attuazione del piano strategico ’Per un Buon governo del turismo a Siena’, e andando incontro alle esigenze di operatori, addetti al settore turistico e, in generale, di tutti gli esercizi commerciali che vorranno usufruire di questa possibilità – si legge nella nota stampa diffusa dal Comune – l’iniziativa punta a incentivare le presenze a Siena anche in orari inusuali per il turismo e per gli stessi cittadini senesi". Nell’àmbito di tale iniziative saranno previste animazioni non solo musicali in varie parti della città, grazie alla collaborazione con Siena Jazz.

Per l’attuazione del progetto sarà predisposta una specifica ordinanza comunale, che permetterà a qualsiasi tipo di esercizio commerciale di rimanere aperto fino alle 24 nei giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio e 1, 8, 22 e 29 agosto. Nei prossimi giorni l’ordinanza verrà firmata e pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Siena.