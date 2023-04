Negli occhi di Anna Politkovskaja Ottavia Piccolo recita Massini

Ottavia Piccolo interpreta la giornalista Anna Politkovskaja in ‘Donna non rieducabile’, scritto da Stefano Massini, per la regia di Silvano Piccardi. In scena venerdì 28 al Teatro degli Astrusi di Montalcino (sipario alle 21,15), lo spettacolo è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli della giornalista russa, uccisa nel 2006 da quattro colpi di arma da fuoco nell’androne della sua casa moscovita. Il racconto è accompagnato dalle musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi.

Una produzione Officine della Cultura. "La mia idea – spiega Massini – era trasformare drammaturgicamente i brani biografici e gli articoli di Anna Politkovskaja lavorando sullo scatto d’istantanea, ovvero sulla sequenza immediata, sul flash che coglie un dettaglio e dalla somma di dettagli ricava l’insieme. Non ho voluto raccontare la ‘storia di Anna’, non mi interessava. E neppure mi interessava farla raccontare ad altri personaggi eventuali. Il mio unico obiettivo era restituire dignità teatrale a una sensazione che mi aveva colpito nel primo avvicinamento a questi testi, e cioè la loro feroce immediatezza".

Massini ha quindi ricostruito una specie di album di immagini, una galleria di zoom su precise situazioni, atmosfere, stati d’animo, producendo così un collage di quasi venti quadri. "Ogni volta che il quadro inizia – anticipa l’autore – il pubblico non sa niente, ma viene brutalmente scaraventato dalle parole in un contesto che non conosce e che sta a lui ricostruire dai particolari. È come se per venti volte gli occhi si riaprissero e si richiudessero su temi e luoghi diversi, sempre da intuire. Direi che non si tratta di un testo ‘su Anna Politkovskaja’, bensì un viaggio ‘negli occhi di Anna Politkovskaja’"".

La stagione teatrale degli Astrusi, curata e gestita dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi e il sostegno del Comune di Montalcino, presenta quindi uno spettacolo che si è imposto come piccolo grande caso nel panorama teatrale italiano, che attraverso l’interpretazione di Ottavia Piccolo ripercorre un momento estremamente delicato della Russia, quando dopo il crollo del regime sovietico sembrava avviarsi verso una nuova democrazia, ma l’assassinio di Anna Politkovskaja rimise tutto in discussione.

