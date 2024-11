Nati per leggere in biblioteca. Iniziative dedicate agli under 6

Ha preso il via alla Biblioteca comunale degli Intronati in via della Sapienza, con un’iniziativa dedicata alla prematurità in collaborazione con il reparto di neonatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria senese, la settimana nazionale di “Nati per Leggere”, progetto di promozione della lettura per bambini in età prescolare promosso dalle associazioni professionali di bibliotecari e pediatri (l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Culturale Pediatri) e sostenuto dal Centro per la salute del bambino.

Il programma propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività che costituiscono un’occasione importante per scoprire gli effetti benefici della lettura precoce per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei più piccoli.

Gli incontri, curati dalle volontarie di “Nati per Leggere”, si svolgeranno nell’area dedicata ai bambini della Biblioteca comunale degli Intronati anche oggi, martedì 19 novembre e giovedì 21 novembre alle ore 17; sabato 23 novembre dalle ore 10 alle ore 11 ultimo appuntamento con partecipazione della pediatra Giulia Savi.

Per approfondimenti sul progetto “Nati per leggere” è possibile consultare l’apposito portale (www.natiperleggere.it/), per gli appuntamenti in Biblioteca comunale degli Intronati consultare il sito istituzionale (www.bibliotecasiena.it), mentre per le iniziative delle biblioteche della Rete Documentaria Senese il profilo Facebook (www.facebook.com/redosbibliomap/).