Natale a Poggibonsi. Domani tocca a Anffas

Il Natale a Poggibonsi riserva spazi anche ai laboratori delle associazioni. Domani Anffas Alta Valdelsa darà appuntamento alle 16 (e fino alle 19) alla cittadinanza al sottopasso di largo Gramsci per le attività espressive rivolte ai bambini e ai ragazzi dai sei ai dieci anni a cura dello stesso ente e di Luogo Terzo. Ovvero la superficie pensata da Anffas Alta Valdelsa per i giovanissimi impegnati in progetti teatrali e in altri momenti creativi, uniti al doposcuola e all’aiuto scolastico. Sempre nel sottopasso il mercatino dell’Emporio della Solidarietà, che proseguirà domenica. In piazza Imre Nagy, l’8 dicembre, divertimento per i più piccoli: Gioca con l’Avis. Da oggi a domenica il Temporary store di Anpana, in via della Repubblica, 59. Domani inoltre, alle 17,30, sarà inaugurata presso la Galleria delle associazioni di via Trento la mostra fotografica "Una città, un solo obiettivo" a cura di Fotoclub 3Asa, gruppo fondato da Carlo Fiorentini, scomparso in questi giorni, e da altri appassionati locali. Riaprono oggi i mercatini in piazza Matteotti (nella foto). Dopo un fine settimana dedicato al Gin, saranno stavolta protagonisti i prodotti delle tradizioni enogastronomiche e agroalimentari a chilometro zero. Dieci i produttori e commercianti: società agricola Tenimenti famiglia Guidi, fattoria di Cinciano, La Croce fratelli Zari, società agricola Il Ciliegio, Pasquini, società agricola Davinum, Jolly bar pasticceria, Cane Nero, One Belvedere/locanda Le Piazze, Frangipane dessert. Tutto in virtù dell’impegno di Confcommercio e Confesercenti nell’ambito del Natale a Poggibonsi, organizzato da Eva Events&management e da ViaMaestra, con Fondazione Elsa e il sostegno e il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio, della Regione.

Paolo Bartalini