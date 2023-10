Natale a Montepulciano: Ecco le Date delle Iniziative di Natale a Montepulciano

Tra un mese esatto Montepulciano inizierà a festeggiare il Natale. La decima edizione di ’Natale a Montepulciano’ si aprirà infatti il 18 novembre per concludersi il 7 gennaio 2024 (i giorni di apertura non sono consecutivi). Non mancheranno, come sempre, le casette in legno a piazza Grande e dintorni che danno vita al Mercatino, e il Castello di Babbo Natale in Fortezza, attrazione particolarmente amata dai più piccoli. Ed ancora la Christmace Terrace per una pausa enogastronomica, tanti eventi studiati per la famiglia che animeranno il cuore del centro storico. E nel primo weekend arriva anche un avvenimento che unisce sport e turismo con la ’Poggi e Buche’, la ciclostorica che oltre a quello di Montepulciano passerà per i territori di Pienza, Monticchiello, Trequanda, Torrita di Siena e San Quirico d’Orcia.

Certo, con le temperature di oggi sembra difficile anche solo immaginarci come sarà l’inverno. Ma ormai, un po’ ovunque, gli eventi legati al Natale partono con ampio anticipo. Quello di Montepulciano, ormai arrivato in doppia cifra e quindi ad un traguardo significativo, ha avuto un successo importante, in particolar modo in un’ottica dei numeri del turismo, riuscendo a portare tanta gente in un periodo in passato piuttosto fermo per la stagione. I mercatini sono una tappa tanto per le persone che risiedono nelle vicinanze ma soprattutto per i turisti in arrivo un po’ da tutta Italia che prenotano alberghi, agriturismi, mangiano nei bar e nei ristoranti del posto in occasione delle vacanze di fine anno.

L.S.