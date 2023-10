Natale 2023 a Chianciano Terme: Sinergia con Sarteano e l'Umbria

L’amministrazione comunale presenterà nella conferenza stampa di giovedì alle ore 11 presso la sala Fellini la proposta di vacanza per il Natale 2023. Il sindaco Andrea Marchetti ha infatti deciso di tornare a valorizzare questo periodo di vacanza invernale per far crescere il turismo. Alcune anticipazioni sui contenuti che saranno presentati in conferenza riguardano la novità della sinergia con il Comune di Sarteano e quello di Castiglione del Lago che hanno fatto sistema per proporre durante alcuni weekend e ponti festivi una novità assoluta e cioè un bus gratuito come anello di un circuito turistico inedito. Del resto Chianciano ha fatto da capofila in questa operazione che vede due grandi tradizioni ed eventi territoriali molto noti come il mondo dei Presepi di Sarteano e Luci sul Trasimeno con il famoso albero di Natale costruito sull’acqua. In particolare questo consentirà ai turisti di muoversi in libertà lungo appunto questo "anello" che offre numerose attrattive. Per il sesto anno Sarteano sarà "Il Paese dei Presepi", dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 il borgo ospiterà "L’Arte nella Natività", mostra diffusa ad ingresso libero per famiglie, bambini, appassionati e curiosi, nei locali e sale d’arte del centro storico a cura del Museo dei "Presepi dal Mondo" e di Wake Up Sarteano, il Centro Commerciale Naturale del borgo. Il Lago punta sul villaggio di Babbo Natale, videomapping e spettacoli di luce oltre all’albero più grande del mondo costruito sull’acqua appunto. Infine alle Terme farà ritorno l’originale versione della Casa di Babbo Natale e tante animazioni curate dalla Proloco in Chianciano e gli Alpaca che presenteranno una esperienza inconsueta. Tutti i dettagli, le novità delle proposte saranno presentate durante la conferenza stampa che è molto attesa nella cittadina e fra gli esercizi commerciali. Il periodo Natalizio in realtà prenderà l’avvio già a novembre ma ad ufficializzare date, orario e sorprese sarà appunto Andrea Marchetti giovedì mattina. Una offerta articolata che si rivolge principalmente alle famiglie italiane e che si articola attraverso numerosi pacchetti, che coinvolgono tutte le strutture aperte fra alberghi ed agriturismi.

Anna Duchini