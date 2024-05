Nasce il nuovo complesso scolastico

Comincia dalle macerie delle aule delle vecchie scuole medie il progetto sul nuovo complesso della scuola primaria di San Gimignano. Il lungo braccio a tenaglia della ‘ruspa’ ha cominciato ha sgretolare pareti e muri per dare il ‘colpo di grazia’ alla vecchia scuola media ‘Folgòre da San Gimignano’ per fare spazio al nuovo e moderno complesso scolastico per un investimento di circa sei milioni di euro, fra Pnrr e Comune.

Dentro quei calcinacci ci sono pagine di storia e memoria di generazioni di studenti, ragazzi e ragazze, che dagli anni Settanta si sono seduti sui banchi dalla prima alla terza media. La lunga ruspa in via ‘Giachi’ sta cancellando e sbriciolando polverosi ricordi e memoria in quelle aule chiuse, rimaste vuote e silenziose dal 2016. Chiuso dal sindaco Giacomo Bassi e, ironia della sorte con il nuovo taglio del nastro nel 2018 della nuova scuola media. Dalle macerie della non più sicura scuola sarà subito costruita la nuova scuola elementare. Progetto dove troveranno posto 10 aule modulari, cinque laboratori, un auditorio da 250 posti, la segreteria, uffici, biblioteca e servizi. Nello storico complesso delle scuole elementari degli anni Sessanta sarà destinato dal progetto comunale "scuola delle scuole" come centro civico per la sede delle tante associazioni sangimignanesi. Ma questa è un’altra storia. Dunque al nuovo complesso scolastico primario sono stati assegnati dal Pnrr cinque milioni e altri ottocentomila dalle casse del bilancio comunale. Questo l’investimento totale. Con l’amministrazione comunale impegnata per il progetto del villaggio scolastico che San Gimignano, patrimonio dell’umanità, si merita con il massimo dei voti.

Romano Francardelli