Nardella, Pd con gli operai di Beko Europe

ll Gruppo consiliare del Partito Democratico, anche nello spirito della mozione approvata nelle settimane scorse all’unanimità dal consiglio comunale di Siena a sostegno dei lavoratori di Beko e dello stabilimento di Siena, ha promosso per domani alle 11, un incontro delle Rsu aziendali e dei lavoratori di con l’europarlamentare Dario Nardella (nella foto).

"L’attenzione di tutti i livelli istituzionali, anche di quello europeo, è utile e necessaria in questa vicenda, anche in vista del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy il 7 novembre – si spiega –. Accanto al Comune e alla Provincia di Siena, un ruolo decisivo è svolto anche dalla Regione, che ha stanziato un milione di euro per la riqualificazione professionale dei 299 lavoratori dello stabilimento di viale Toselli".