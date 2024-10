Nardella a Siena incontra Rsu e operai di Beko

Dario Nardella, europarlamentare Pd, insieme al Gruppo consiliare Dem, sarà al circolo dei Due Ponti giovedì 31 alle 11. ll Gruppo consiliare del Partito Democratico, anche nello spirito della mozione approvata nelle settimane scorse all’unanimità dal Consiglio comunale di Siena a sostegno dei lavoratori di Beko e dello stabilimento di Siena, ha promosso un incontro con le Rsu aziendali e i lavoratori. "L’attenzione di tutti i livelli istituzionali, anche di quello europeo, è utile e necessaria in questa vicenda, anche in vista del tavolo presso il ministero delle Imprese e del made in Italy il prossimo 7 novembre a Roma – si spiega –. Accanto al Comune e alla Provincia di Siena, un ruolo decisivo è svolto anche dalla Regione Toscana, che ha stanziato un milione di euro per la riqualificazione professionale dei 299 lavoratori della multinazionale dello stabilimento di viale Toselli".