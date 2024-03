Musiche da film Sfida tra talenti, giuria da Oscar

L’Accademia Chigiana lancia un nuovo concorso: l’International Film Scoring Competition. Progettato per scoprire e valorizzare la nuova generazione di compositori di musica per film, aperto ai talenti di tutte le età e di ogni provenienza, il concorso testimonia il legame dell’istituzione musicale senese con la rinomata tradizione dei suoi corsi di musica per film, che hanno avuto come docenti Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani.

E in parallelo con l’attuale Film Scoring Intensive Program, giunto alla sua terza edizione proprio quest’anno, lancia questa iniziativa per promuovere e celebrare l’arte della composizione musicale per il cinema. "Nell’ultimo decennio - dichiara Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana - abbiamo assistito a profonde trasformazioni che le rivoluzioni tecnologiche e digitali hanno impresso nei settori cinematografico e audiovisivo, che hanno determinato nuove modalità di produzione e di fruizione anche nel campo della realizzazione della musica per le immagini. Per affrontare queste nuove sfide l’Accademia Chigiana ha creato il nuovo dipartimento ‘Suono e Immagine’, innovativa area della storica istituzione, dedicata al rapporto tra musica e intermedialità".

Insieme allo stesso direttore artistico, la giuria è composta da illustri figure nel campo della composizione cinematografica, tra cui Pete Anthony (orchestratore in Hunger Games, The Mandalorians, Spiderman), Marco Beltrami (compositore per I Robot, Ford vs. Ferrari, A quiet place), Anna Drubich (compositore in Navalny, Barbarians, The Master and Margarita), Stefania Ippoliti (direttore per Toscana Film Commission), Patrick Kirst (compositore in The Kissing Booth, Woman of the Dead), Franco Piersanti (compositore de Il Caimano, Il Commissario Montalbano, Siccità) e Lawrence Shragge (compositore per Anne of Green Gables, Patrolman).

Il vincitore avrà l’opportunità unica di vedere la propria opera eseguita e registrata dall’Orchestra della Toscana. "Con questa nuova iniziativa – conclude Sani – la Chigiana invita compositori da tutto il mondo a cogliere questa eccezionale opportunità, per mettere in mostra il proprio talento ed entrare a far parte di una comunità artistica di rilievo internazionale".

Riccardo Bruni