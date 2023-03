Musica protagonista al Sonar Tanti concerti di qualità Ecco gli ospiti della nuova stagione

Il Sonar è vivo, viva il Sonar. Riprende con forza e con vigore la stagione musicale più intrigante della provincia di Siena. Il fulcro è il centro della Valdelsa, ovvero Colle, più precisamente a Gracciano. Dopo lunghi anni di inattività, infatti, la stagione musicale 20222023 verrà ricordata per la riapertura del Sonar. Quel posto speciale che in ‘Arte all’Arte VI’ con il genio di Loris Cecchini e la sua ‘Casa della Musica – Sonar’ fu vincitore del concorso per la realizzazione del Sonar, la Casa della Musica di Colle, nata come centro aggregativo giovanile dedicato all’ascolto, allo studio e alla produzione di musica moderna. Cecchini realizzò il progetto che interessa l’esterno e l’interno dell’edificio.

La stagione musicale di quest’anno proseguirà sabato con Lili Refrain live e l’opening act di San Fufano, mentre sabato 8 aprile sarà la volta degli Stoner Kebab e l’opening act di Magnetar e Bozoo. Nelle serate successive Giuseppe Scarpato Hillside Power Trio (15 Aprile), Catnapp (Venerdì 21 Aprile) e Nebula (Lunedì 24 Aprile). È soprattutto l’impegno straordinario dei volontari dell’associazione Mosaico che ha consentito questa nuova vita del Sonar, che si caratterizza per concerti di musica rock, elettronica, dance e stoner. Il cuore del Sonar così batte forte e chiaro, inoltre, riprende quel suono che riemerge dalle acque. Non a caso il sonar (termine che nasce come acronimo dell’espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono sott’acqua per la navigazione. Riemerge quel luogo di ritrovo per molti appassionati di musica e tutto ciò accade anche con una numerosa presenza di pubblico. Per quest’area, inoltre, nel gennaio del 2022 il Comune di Colle si è aggiudicato un finanziamento, vincendo un bando del ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Alcune di queste risorse saranno destinate per la bonifica e la riqualificazione dell’ex area industriale Maccari con la riconfigurazione della volumetria dei capannoni della ex-marmifera e del Sonar per ospitare laboratori sociali, fab-lab e spazi aggiuntivi di relazione dei residenti.

Lodovico Andreucci