Musica in classe

“La Banda a Scuola” coinvolgerà gli alunni delle classi IIIA e IIIB della Primaria di Sarteano. L’intento della Filarmonica e dell’Istituto Scolastico è quello di avvicinare i ragazzi alla musica attraverso l’esperienza della banda in modo da riuscire a preservare e valorizzare la cultura musicale e le tradizioni della comunità sarteanese.

La giunta comunale, nell’anno di Valdichiana Capitale Toscana della Cultura 2025 e visti i risultati dello scorso triennio, ha deliberato un contributo da bilancio di 10.500 euro a supporto dell’attività didattica per i prossimi tre anni.

Per il progetto la Banda di Sarteano ha messo a disposizione degli alunni 19 strumenti a fiato e a percussione che saranno condivisi dai ragazzi delle due classi, mentre ogni partecipante ha già ricevuto un bocchino per gli strumenti a fiato. Il progetto prevede una lezione settimanale di un’ora per ogni classe e gli alunni saranno divisi in due gruppi: quello dei “legni”, seguito dal maestro Giovanni Tramonti e quello degli “ottoni”, diretto dal maestro Emanuele Ragni. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi metteranno a punto un saggio conclusivo del corso.