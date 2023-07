Musica e teatro dalle 18,30 nel borgo di Montingegnoli

Musica e teatro oggi a Radicondoli. Alle 18,30 per la ‘Rassegna musica da camera Belfortissimo’, concerto nell’antico borgo di Montingegnoli. Abbandonato da anni rivive per il Radicondoli Festival con un evento di Arci Belforte. I Franci Chamber Ensemble eseguiranno musiche di Ravel e Beethoven. Ingresso libero con prenotazione. Alle 21,15 alle Scuderie del Palazzo Comunale in scena "Nel paese dell’anima", dall’opera di Marina Cvetaeva. Di e con Patrizia Punzo. Un viaggio attraverso gli scritti di una delle voci più alte della poesia del Novecento. Informazioni: 0577790800.

Fabrizio Calabrese