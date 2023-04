Musica e street culture Piazza Mazzini si anima

Musica e street culture hanno animato piazza Mazzini, a Poggibonsi. Si tratta di Rap__tus Vol. II, una tappa del percorso di educativa di strada che ha l’obiettivo di stimolare il protagonismo giovanile in Val d’Elsa. "Le arti di strada sono il linguaggio che i ragazzi hanno scelto per rappresentarsi, costruire relazioni di fiducia e prendere parte alla vita della comunità- spiegano gli organizzatori-. Luoghi di ritrovo informali e di passaggio, come la stazione o i sottopassaggi pedonali, diventano così spazi di partecipazione attiva e palcoscenico per le azioni positive progettate dagli adolescenti e rivolte ai loro coetanei".

Cassa, microfono e creatività per trasferire i pensieri in rima su un beat con Rap_tus Vol. II, iniziativa pensata e realizzata da giovani tra i 14 e 18 anni nell’ambito di PiGlia BenE, il servizio di educativa di strada di Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. I rapper emergenti del territorio hanno aperto l’evento e a seguire i già affermati ORANGEBUDD.CYPER con Magna, MC Vlad & Capo con pezzi inediti e freestyle, mentre la GH Crew si è esibita con le tavole da skate sulla pavimentazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria. Spazio anche alla street art con l’artista James Vega. La performance era patrocinata dal Comune e inserita e nel progetto "Good Times: è tempo di cambiare rotta" con partner FTSA e Associazione Aleteia e finanziato da "Cambio rotta".Gli operatori di strada FTSA hanno intercettato i bisogni d’espressione, supportato l’organizzazione e coordinato alcuni di formazione nella sede della Misericordia di Staggia, all’interno dei quali è stata sviluppata l’idea per l’evento.