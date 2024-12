Musica e balli in piazza in Valdelsa, Poggibonsi brinda al cinema

Notte di San Silvestro con un pieno di appuntamenti in Valdelsa per dire addio al 2024 e salutare il nuovo anno. Il luogo clou sarà la città di Colle, dove la notte più lunga dell’anno sarà ricca di eventi e iniziative. Questa sera, in piazza Arnolfo, alle 16 si parte con ‘Incanto’, contest canoro delle voci valdelsane con in palio una registrazione in uno studio professionale. Alle 19 vanno in scena i trampolieri. Tornano le magie sui trampoli, questa volta con uno spettacolo con il fuoco per sorprendere tutti. Alle 21 fino a tarda notte, tocca a ‘Martedì Tartana’. Un salto indietro nel tempo, tornando alle vibes che hanno accompagnato tutta l’estate. In scaletta musica pop, hip hop, anni 90, anni 2000, rock italiano, radio hit, tormentoni indimenticabili, tutti i brani più amati da ballare e cantare insieme ai dj David Togni, Simone Mazzoni e Barta. Alle 21,30 estrazione della lotteria. Il tutto fa parte di una tre giorni piena di iniziative, dal 29 al 31 dicembre, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco, associazione locali e Jungle events.

Nel cuore di San Gimignano, altro luogo centrale per la notte di San Silvestro in Valdelsa, la suggestiva piazza del Duomo si prepara ad accogliere il capodanno con una festa organizzata dall’associazione giovanile ControCultura in collaborazione con il Comune. La serata inizierà alle 20 con un ricco programma che va sotto il titolo di ‘San Silvestro tra le Torri’. In scaletta, musica live con James Baccano fino alle 23.30. Dj-set con Kiigho e Ghinoz, per ballare tutta la notte. Animazione con Controcultura. Spettacolo pirotecnico. Due punti bar, per i brindisi di inizio anno.

A Poggibonsi brindisi di mezza notte al cinema: al Cinema Teatro Politeama per il pubblico che andrà a vedere il film ‘Io e te dobbiamo parlare’ con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Al cinema Garibaldi per chi vedrà la pellicola ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek. A Castellina in Chianti si brinda al capodanno scegliendo tra le proposte gastronomiche offerte dai vari e prestigiosi ristoranti.

Fabrizio Calabrese