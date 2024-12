Musica dal vivo con i ’Real Timpani’. Poi Irashi dj set tutto da ballare

Musica dal vivo con l’atteso concerto dei "Real Timpani", nella stagione eventi del Sonar – Casa della Musica di Colle di Val D’Elsa. L’appuntamento è in programma venerdì 13 dicembre alle 22.30 nello spazio di Via Talamone 33. Alle 22 apertura della serata. A seguire Irashi dj set tutto da ballare. "Real Timpani" è una band italiana composta da Giulia Guerra (sound designer e producer), Jacopo Biffi (electronics), Pietro Vicentini (drums) e Matteo Pontegavelli (tromba). "The Great Torre" è la loro prima release, l’ep è formato da cinque tracce, composte e prodotte fra Torre San Bartolo di Rancitella e lo studio di Matteo a Modena. La release mette in risalto la dualità della band: un lato elettronico, ritmico e pulsante da una parte e un mood più intimo e delicato dall’altra. Le tracce hanno tutte in comune una ricerca costante di un ipnotico e quasi maniacale Mantra. Nel 2024 hanno rilasciato due ep e 1 singolo. Il contributo per l’ingresso alla serata è di dieci euro. Attivata la campagna di crowdfunding per il nuovo progetto SNR Sonar Noise Resistance. Per informazioni telefonare allo 0577 909181. Il concerto e il calendario di cui fa parte la data, sono a cura del Sonar e dell’Associazione Mosaico.

Fabrizio Calabrese