Musica barocca. Tre giorni di Festival

Tre giorni per la musica barocca, per il Chigiana International Festival & Summer Academy. Domani, la Baroque Night nei giardini della Villa di Geggiano. Alle 18 i giovani interpreti del Chigiana-Mozarteum Baroque Program e alle 21 ‘The night before Amadeus’, con Sara Mingardo, contralto, Alfredo Bernardini, oboe, Hiro Kurosaki, violino barocco, Vittorio Ghielmi, viola da gamba, Marco Testori, violoncello barocco e Florian Birsak, clavicembalo. La Soirée Forqueray è per domenica 1 alle 19 nella chiesa di San Biagio di Gerfalco, a Montieri. Lunedì 2 alle 12.30, a Palazzo Chigi Saracini, gli allievi del corso di Composizione per strumenti antichi di Simone Fontanelli; alle 18 e 21.15, nella chiesa di Sant’Agostino, concerti finali degli allievi di Sara Mingardo (canto), Alfredo Bernardini (oboe), Hiro Kurosaki (violino barocco), Vittorio Ghielmi (viola da gamba), da Marco Testori (violoncello barocco) e Florian Birsak (cembalo).