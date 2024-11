Museo del Palio. Fabio: "Non è un no assoluto"

"Quando mi riferivo al Museo del Palio – ha tenuto a precisare il sindaco Nicoletta Fabio durante la presentazione dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno – non intendevo dare come risposta un no categorico ad ogni tipo di possibile rappresentazione in forma di esposizione della nostra Festa. Mi riferivo soprattutto ai progetti che mi sono stati presentati e che non possono oggi avere una possibile soluzione per costi e spazi". "Nulla toglie – ha concluso il sindaco Fabio – che in un futuro l’idea si possa concretizzare in altre forme e con altre finalità più consoni alle esigenze di fattibilità".