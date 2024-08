Museo del Cristallo e San Pietro di Colle. Riconoscimento di rilevanza regionale

Il Museo del Cristallo e il Museo San Pietro di Colle riconosciuti musei di rilevanza regionale. Lo ha stabilito con decreto regionale il settore Patrimonio Culturale, Museale e Documentario, Siti Unesco e Arte Contemporanea. "Un traguardo di grande importanza per Colle. Un passo decisivo nel rilancio del nostro sistema museale – afferma l’assessore alla cultura Daniele Tozzi –. Il riconoscimento regionale, con la riapertura del Museo del Cristallo e la recente ripresa dei lavori al Museo Archeologico, rafforza la nostra posizione come destinazione culturale di primo piano in Toscana". "Questo prestigioso riconoscimento – aggiunge l’assessore alla promozione e sviluppo turistico del territorio, Carlotta Lettieri, non solo mette Colle di Val d’Elsa sotto i riflettori, ma è un volano per l’intero settore turistico". " Questo risultato – conclude Giacomo Baldini, direttore dei Musei Civici – è il meritato riconoscimento per un lavoro che stiamo portando avanti da tempo, e di questo è giusto ringraziare gli amministratori e la macchina comunale".