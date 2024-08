Murtas: "Si vede che non era al 100 per cento" Il cavallo Ungaros non è stato incluso nella lista dei promossi per il Palio di agosto a Siena, forse a causa delle escoriazioni riportate in una scivolata. Il proprietario del barbero, Sebastiano Murtas, sospetta che non sia stato valutato al 100% dopo l'incidente di luglio. Tuttavia, la carriera del cavallo non è finita e potrebbe ancora competere in futuro.