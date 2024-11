Murlo, la polizia ripulisce area di spaccio

La Polizia di Stato ha organizzato un intervento per ’ripulire’ una piazza di spaccio nei boschi della provincia. Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei boschi, hanno individuato a Murlo l’ennesima piazzola nel fitto della vegetazione, utilizzata dagli spacciatori come base per i loro affari illeciti. Le varie segnalazioni di cittadini, cacciatori, gestori di strutture ricettive, ma anche di semplici escursionisti, ha indotto gli uomini della Mobile senese a intervenire. L’anomalo via vai di persone di ogni età, nonché la preoccupazione di fare brutti incontri semplicemente passeggiando nel verde, erano infatti diventati intollerabili per i cittadini. Per questo, dopo alcuni sopralluoghi e appostamenti, gli agenti hanno localizzato la tenda dei presunti malfattori. Alla vista dei poliziotti in borghese, tuttavia tre sconosciuti, con ogni probabilità di origini nordafricane, sorpresi mentre trasportavano buste della spesa nel nascondiglio, si sono liberati del carico, per darsi alla fuga precipitosamente riuscendo a far perdere le proprie tracce nella boscaglia. Gli agenti hanno comunque smantellato la postazione, dove sono stati rinvenuti oggetti e materiali tali da far supporre che i presunti spacciatori vi si intrattenessero per un soggiorno di lunga durata. Hanno trovato infatti materassi, sedie pieghevoli, carbonella, coltelli e addirittura un’accetta, oltre a bottigliette di svariate bevande. La bonifica dell’area boschiva è avvenuta anche con l’aiuto dei gestori delle strutture ricettive dei dintorni, soddisfatti dell’intervento della Polizia.