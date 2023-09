Mura a Monteriggioni. Riapre il percorso

Un nuovo volto, si potrebbe quasi parlare di un restyling, per le mura di Monteriggioni. È stata, infatti, eseguita un’opera di rinnovo delle balaustre del camminamento sulle mura di Monteriggioni lato sud. Inoltre sono in corso ulteriori opere per riportare allo splendore quelle mura che sono finite anche sulla Divina Commedia grazie al Sommo Poeta: Monteriggioni "di torri si corona", diceva Dante Alighieri nella Divina Commedia, perché le sue mura fortificate alte 10 metri presentano ben 14 torri, utili nel Medioevo per avvistare i nemici da lontano, in particolare i fiorentini.

"Un’opera di manutenzione, ma anche di valorizzazione del patrimonio di Monteriggioni – afferma la vicesindaca Paola Buti – La scelta progettuale, confermata anche dal Genio Civile, è stata dettata dalla maggiore durabilità ed affidabilità dell’acciaio rispetto al legno. Una scelta quindi che guarda al futuro e che verrà seguita anche per le prossime sostituzioni". Un’opera che ha avuto quindi come obiettivo anche la modifica del materiale utilizzato, così da aumentare la resistenza alle intemperie e diminuire le opere di manutenzione ordinaria nel corso del tempo. Questo il motivo espresso dal Comune per questo intervento. "Il materiale scelto avrà minori necessità di manutenzione ordinaria, così da avere anche meno spese per i prossimi anni. L’intervento ha riguardato esclusivamente il camminamento Sud – afferma in il Comune – L’amministrazione ha quindi proseguito con la sua filosofia amministrativa adottando una visione lungimirante per il mantenimento dei beni pubblici, anche per il futuro". Per informazioni sulle visite rivolgersi allo 0577 304834 o scrivere a [email protected].